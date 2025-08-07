Китайская компания присоединилась к совместному предприятию Азербайджана, Грузии и Казахстана

6 августа 2025 года в Баку состоялась трёхсторонняя встреча с участием Ровшана Рустамова, председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в состав компаний "AZCON Holding", генерального директора АО "Грузинские железные дороги" Лаши Абашидзе и председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" Талгата Алдыбергенова.

Как сообщили Day.Az в АЖД, на встрече были обсуждены итоги семимесячной деятельности совместного предприятия "Middle Corridor Multimodal Ltd.", созданного с целью эффективного сотрудничества между железнодорожными администрациями Азербайджана, Казахстана и Грузии по развитию Среднего коридора.

Стороны отметили важность расширения возможностей Среднего коридора, в частности активного продвижения цифровизации услуг, предоставляемых в рамках коридора.

Было подчеркнуто, что в последнее время наблюдается динамичный рост грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном по маршруту Среднего коридора. В 2024 году из Китая было принято 287 блок-поездов, а за 7 месяцев текущего года этот показатель уже составил 225 блок-поездов. Это почти в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года ожидается приём более 400 блок-поездов. За 7 месяцев этого года блок-поездами было перевезено в общей сложности 24 тысячи TEU-грузов, что примерно в 2 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На встрече было обсуждено намерение китайской компании "China Railway Container Transport Corp. Ltd." (CRCT) присоединиться к совместному предприятию "Middle Corridor Multimodal Ltd.", а также состоялся обмен мнениями о значении этого шага для развития Среднего коридора и перевозок по маршруту Восток-Запад-Восток.

В завершение встречи присоединение компании CRCT к совместному предприятию было единогласно одобрено и подписан соответствующий протокол.

Было подчёркнуто, что сотрудничество Азербайджана, Казахстана и Грузии в рамках совместного предприятия "Middle Corridor Multimodal Ltd." направлено на обеспечение непрерывной, надёжной и эффективной логистики грузоперевозок по Среднему коридору, а присоединение китайской компании создаст новые возможности для организации контейнерных перевозок из Китая в Европу.