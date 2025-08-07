Массовая эвакуация во Франции

На юге Франции, в регионе под названием Од, началась масштабная эвакуация местных жителей. Лесные пожары так и не смогли локализовать.

Появляются сообщения о погибших и пропавших без вести. Огонь начал выжигать жилые дома.