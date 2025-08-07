https://news.day.az/society/1772493.html В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие В Шамкирском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП. Как передает Day.Az, на участке трассы Баку-Газах в селе Дялляр Джяир микроавтобус марки Mercedes столкнулся с грузовым автомобилем. В результате инцидента погибли семь человек. По факту ведется расследование.
