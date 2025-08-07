В Шамкире произошло тяжелое ДТП,

В Шамкирском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az, на участке трассы Баку-Газах в селе Дялляр Джяир микроавтобус марки Mercedes столкнулся с грузовым автомобилем. В результате инцидента погибли семь человек.

По факту ведется расследование.