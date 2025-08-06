Стрельба на военной базе в США

На военной базе Форт-Стюарт, расположенной в штате Джорджия (США), неизвестный открыл огонь.В результате вооружённого инцидента ранены пять военнослужащих.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press.

В результате инцидента военный объект был частично закрыт.

"В данный момент мы оцениваем ситуацию, но можем подтвердить факт стрельбы", - заявил представитель базы подполковник Энджел Томко.

Причины происшествия и наличие пострадавших пока неизвестны.

Как отмечает агентство, Форт-Стюарт является одной из крупнейших военных баз США, где проходят службу тысячи военнослужащих.