https://news.day.az/world/1772472.html Стрельба на военной базе в США - ранены военнослужащие На военной базе Форт-Стюарт, расположенной в штате Джорджия (США), неизвестный открыл огонь.В результате вооружённого инцидента ранены пять военнослужащих. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press. В результате инцидента военный объект был частично закрыт.
Стрельба на военной базе в США - ранены военнослужащие
На военной базе Форт-Стюарт, расположенной в штате Джорджия (США), неизвестный открыл огонь.В результате вооружённого инцидента ранены пять военнослужащих.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press.
В результате инцидента военный объект был частично закрыт.
"В данный момент мы оцениваем ситуацию, но можем подтвердить факт стрельбы", - заявил представитель базы подполковник Энджел Томко.
Причины происшествия и наличие пострадавших пока неизвестны.
Как отмечает агентство, Форт-Стюарт является одной из крупнейших военных баз США, где проходят службу тысячи военнослужащих.
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