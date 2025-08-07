Назван общий фактор риска трех глазных заболеваний

У пожилых людей с неконтролируемым диабетом значительно чаще развивается глаукома, дистрофия центра сетчатки и поражение ее кровеносных сосудов. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в BMJ Open.

В исследовании использовались медицинские данные более 5600 англичан старше 52 лет, собранные в ходе многолетнего анализа. Оказалось, что при высоком уровне сахара в крови риск поражения сетчатки к 14 году наблюдения достигал 31%. У участников, которые поддерживали концентрацию глюкозы в норме, он составлял 9%.

Различия проявлялись уже на ранних этапах: спустя два года наблюдения частота ретинопатии (поражения сосудов сетчатки) составляла 7% у участников с высоким уровнем сахара и 5% - у тех, кто снижал его. Кроме того, у диабетиков с неконтролируемым течением болезни значительно чаще диагностировались глаукома и возрастная дегенерация макулы - центральной области сетчатки, отвечающей за четкость зрения.

Особенно уязвимыми оказались участники с недиагностированным диабетом. У них риск макулодистрофии оказался выше на 38%, а ретинопатии - на 23% по сравнению с теми, кто знал о заболевании.

Ученые отметили, что диабетики чаще проходят офтальмологические осмотры, что может частично объяснять высокую выявляемость глазных патологий в рамках исследования. Однако, по словам ведущего автора работы Кейтлин Лин, многие люди не подозревают о наличии диабета и потому не получают необходимого лечения, подвергая зрение серьезной опасности.

Эксперты напоминают, что ретинопатия является самым частым осложнением диабета. Она возникает, когда высокий уровень сахара постепенно разрушает сосуды сетчатки.