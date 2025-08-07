Макрон ужесточает политику в отношении Алжира

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству занять более жёсткую позицию в отношении Алжира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Le Figaro, об этом говорится в письме Макрона, адресованном премьер-министру Франции Франсуа Байру.

Президент также потребовал приостановить действие соглашения, подписанного в 2013 году, которое упрощало визовый режим между двумя странами.

"Соглашение от 2013 года о безвизовом режиме для обладателей служебных и дипломатических паспортов должно быть приостановлено", - отметил французский лидер.

Отметим, что это решение принято на фоне обострения отношений между Парижем и Алжиром.