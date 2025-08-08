Азербайджан и США начинают новую главу в отношениях

Автор: Лейла Таривердиева

Начался визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США. Визит проходит по официальному приглашению Президента Дональда Трампа. Это событие можно смело назвать историческим и демонстрирующим, насколько возрос сегодня международный авторитет Азербайджана. И сам визит, и те обсуждения, которые будут проводиться в его рамках, знаменуют собой начало нового этапа в двусторонних отношениях, а также нового этапа в решении проблем стабильности на Южном Кавказе.

Азербайджану и Соединенным Штатам есть, о чем поговорить. Имеются больших перспектив для развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах. В новом геополитическом раскладе все эти темы приобретают более масштабный характер и заслуживают широкого взаимодействия. Со времен первого срока президентства Дональда Трампа в нашем регионе и на континенте в целом многое произошло. Победа в войне 2020 года значительно повысила статус Азербайджана, переведя его в разряд государств средней силы. Баку сегодня является влиятельным участником международных процессов, его интересы значительно расширились и вышли далеко за пределы Южного Кавказа. Как известно, Азербайджан выходит уже на Ближний Восток - в регион, чрезвычайно важный для Соединенных Штатов, и такой влиятельный и авторитетный союзник, как Ильхам Алиев, Вашингтону необходим. Команда, предшествовавшая нынешней администрации США, старалась не видеть этих реалий, но Дональд Трамп как прагматик и политик, ставящий интересы Штатов выше интересов лоббистских кругов, знает, с кем стоит иметь дело в этом регионе.

После избрания Президентом в ноябре 2016 года, Трамп в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана сказал, что слышал о нем много хорошего. Эти слова явно выходили за рамки стандартного дипломатического протокола и говорили об информированности нового главы Белого дома относительно регионального расклада.

За прошедшие месяцы между двумя лидерами установились отношения, какие бывают между друзьями, живущими далеко, но всегда имеющими в виду друг друга.

На прошедшем в июле Шушинском глобальном медиафоруме Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников, объяснил, почему для Азербайджана ДОнальдж Трамп предпочтительнее предыдущей команды. Глава государства подчеркнул, что Трамп "разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности. Он единственный из президентов США, который не начинал войн. И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он человек, который заканчивает войны. И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении, в конце концов, договориться".

Фрагмент из выступления Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social. Этот факт не остался незамеченным мировыми СМИ и аналитиками. В первую очередь, обращалось внимание на то, что в Белом доме, оказывается, внимательно слушают выступления главы Азербайджана.

Ранее, в интервью китайскому телеканалу CGTN азербайджанский лидер заявил в связи со вступлением Дональда Трампа в Белый дом: "Я думаю, что мир может стать намного безопаснее... Мы помним то время, когда президент Трамп был главой США и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они переживали упадок из-за несправедливого подхода администрации Байдена к Азербайджану".

Дональд Трамп. в свою очередь и в первый, и во второй свой срок постоянно подчеркивал и подчеркивает вклад Азербайджана в международную безопасность и его лидерство в усилении энергетической безопасности Европы благодаря выдвижению инициативы Южного газового коридора. Американский лидер также всегда выступал за продвижение мирного процесса, но не дежурными фразами, которыми жонглировали другие политики, а демонстрируя овальный интерес к разрешению проблемы.

В поздравительном послании по случаю Дня независимости Азербайджана 28 Мая Президент США написал: "Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа".

При всей значимости азербайджано-американской повестки, повышенное внимание к тому, что будет происходить в Вашингтоне на этой неделе, вызвано также предстоящими обсуждениями вокруг мирного процесса на Южном Кавказе. Не только в Армении и Азербайджано, но и в других странах региона и мира ждут, что произойдет в заветную пятницу, обозначенную как день переговоров между лидерами двух стран. Армянские СМИ уже сообщили об отъезде премьер-министра Никола Пашиняна в Вашингтон.

Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне создала в регионе новую ситуацию, открывающую возможности для мира, стабильности и добрососедства. Другие пытавшиеся посредничать в достижении мира стороны не преуспели, так как преследовали собственные геополитические интересы, противоречащие интересам Южного Кавказа. У Трампа другой подход. Его администрация не занимает традиционную для Штатов в прежние годы проармянскую позицию, чем импонирует Баку. На такой площадке можно говорить и даже договориться.

Следует напомнить, что в период Второй карабахской войны тогдашний Президент Трамп занял нейтральную позицию, не делал резких заявлений в адрес Баку, в то время, как Европа кипела.

Недоброжелатели ерничают, утверждая, что из миротворчества Трампа ничего не выйдет, как не вышло в Украине и Газе. Но тут есть один очень важный нюанс: переговоры всегда будут иметь успех там, где стороны хотят договориться. Азербайджан и Армения хотят договориться и принести долгожданный мир своим народам. Вероятно, участники других конфликтов не преследуют подобной цели, с чем и связаны провалы. Что могу сделать США, если сами конфликтующие стороны не желают договариваться?

Армения тоже шла к этому пониманию долго и тяжело, но команда Никола Пашиняна все-таки сумела сделать правильные выводы. Сила, упорство и эффективная дипломатия Президента Ильхама Алиева на международной арене не оставили Еревану пространства для маневра.

Будут ли достигнуты в Вашингтоне какие-то конкретные договоренности, гадать не будем. Ждать осталось недолго. В любом случае, повестка между Баку и Ереваном остается неизменной. Это изменения в армянскую Конституцию, совместное обращение в ОБСЕ по поводу упразднения Минской группы. Следующим по значимости пунктом является открытие Зангезурского коридора. Напомним, что, согласно заявлениям посла США в Турции, Штаты предложили взять эти коммуникации под охрану и управление сроком на сто лет. В Вашингтоне поразмыслили и поняли стратегическую важность этой дороги. И не только для самих стран региона, но и для более широкого пространства. Ожидается, что в ходе обсуждений в США будут рассмотрены правовые и технические аспекты вопросов, связанных с Зангезурским коридором.

Некоторые аналитики проводят сегодня параллели между предстоящими в Вашингтоне переговорами и подписанием в 1978 году в Кэмп-Дэвиде (США) соглашения между Египтом и Израилем при посредничестве тогдашнего Президента Штатов Джимми Картера. Это был один из самых громких успехов американской дипломатии. Дональд Трамп прилагает сегодня все усилия, чтобы повторить этот успех в сотрясающей Европу российско-украинской войне. в прекращении палестино-израильского конфликта, в урегулировании между Баку и Ереваном. Думается, успех Кэмп-Дэвида может повториться в нашем конфликте. Точнее, не в конфликте, так как он завершен, а в установлении окончательного мира между Азербайджаном и Арменией.

Баку ничуть не преувеличивает, вспоминая правление команды Джо Байдена "недобрым словом". Администрация Байдена за годы пребывания в Белом доме сумела серьезно испортить отношения с Азербайджаном. Напомним, что она достала на свет пресловутую 907-ю поправку и попыталась превратить ее в инструмент давления на Баку. Поправка сама по себе является примером вопиющей несправедливости, предвзятости и ангажированности. А попытки размахивать ею перед носом у Азербайджана было свидетельством не менее вопиющей недальновидности и политической слепоты.

Не только Байден, но и ряд других лидеров западных стран выбрали неправильную и совершенно неэффективную политику в отношении Азербайджана. Ломать Баку пытались многие - и лидеры государств, и международные организации, и армянское лобби. Нынешний визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон и предстоящие там обсуждения с армянским лидером при посредничестве Дональда Трампом станет своеобразным ответом всем этим силам, ударом по нагромождениям лжи и фобий, а также разрушит сформировавшуюся и уже закаменевшую систему, согласно которой Запад по умолчанию поддерживает армянскую сторону. Трамп это не Макрон, нынешний глава Белого дома понимает, что, занимая сторону, проблемы не решить. Это истина, которую год за годом старался донести до западного мира Баку.

Азербайджан и США стратегические партнеры. Это партнерство проявляет себя в самым разным направлениях. Вашингтон несомненный партнер Баку в энергетических проектах. Скажем больше - поддержка Штатов сыграла немалую роль в реализации Южного газового коридора. Далее, США поддерживают Азербайджан передовыми технологиями и инвестициями. Также не будем забывать о сфере обороны и безопасности. Стороны сотрудничают в сферах оборонной промышленности, совместной борьбы с терроризмом и региональной безопасности.

Чего ожидают от этого визита в Азербайджане? Расширения двусторонней повестки между Баку и Вашингтоном, повышения качества сотрудничества и подтверждения тех ценностей, которыми связаны Соединенные Штаты и Азербайджан. Еще мы ожидаем прорыва в армяно-азербайджанском урегулировании. И думаем, что так же этого ждут и в Армении.

Визит Президента Азербайджана в США сам по себе уже является прорывом.