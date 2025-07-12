Встреча в Абу-Даби стала зеркалом геополитической трансформации Южного Кавказа

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби стала тонким, но весьма многослойным дипломатическим актом, значение которого выходит далеко за рамки привычных протокольных диалогов.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, на фоне затяжного армяно-азербайджанского конфликта, поляризации армянского общества и значительных сдвигов в региональной архитектуре безопасности, эта встреча, пусть и неофициальная, обнажает сразу несколько важных процессов: эволюцию внешнеполитических приоритетов Баку и Еревана, возникновение альтернативных центров посредничества и постепенный дрейф переговоров в сторону многосторонней, но не западноцентричной модели.

"По имеющимся данным, встреча прошла в рамках Всемирного саммита правительств в Абу-Даби, однако была заранее согласована и не была случайной или спонтанной. Эмираты, как государство, последовательно строящее имидж глобального медиатора и безопасной площадки для диалога, стали в данном случае символической площадкой для лидеров двух конфликтующих государств. Это особенно важно в условиях, когда российское посредничество утратило доверие Еревана, а брюссельский трек застрял в риторике и демонстративных заявлениях без ощутимого прогресса. США на фоне выборного цикла также ушли в тень, что открыло вакуум, в который уверенно вошли арабские державы", - сказал Цукерман.

Сама суть встречи, по сообщениям, сводилась к обсуждению базовых параметров будущего мирного соглашения. Однако за фасадом этих "технических" тем скрываются куда более чувствительные вопросы. Поэтому встреча в Абу-Даби, очевидно, была попыткой нащупать формулы, приемлемые для обеих сторон, но пока без обязательств, считает наша собеседница.

"Также важно учитывать контекст: в Армении продолжает разгораться политический кризис, вызванный как внутренним недовольством результатами карабахской войны, так и ощущением национального унижения. Оппозиция обвиняет Пашиняна в односторонних уступках и в том, что его правительство не в состоянии защитить армянские интересы. В этом контексте участие в двусторонней встрече с Ильхамом Алиевым за пределами традиционных посреднических форматов может быть воспринято как либо политическая смелость, либо очередной акт слабости - в зависимости от дальнейших результатов.

Азербайджан же, участвуя в подобной встрече в Абу-Даби, может продемонстрировать международной аудитории, что именно он является уверенным и последовательным игроком, открытым к диалогу, но на своих условиях. Одновременно это создает дипломатическое давление на Армению: если Ереван откажется от прогресса после таких встреч, это будет интерпретировано как уклонение от мира. А если пойдет навстречу - окажется вынужденным играть по правилам, сформулированным в Баку", - сказала американский эксперт.

Факт того, что встреча прошла без участия России, ЕС или США, подчеркивает еще одну тенденцию: региональные акторы, включая Турцию, Иран и теперь ОАЭ, начинают вытеснять традиционных "глобальных" посредников, подчеркнула Цукерман. Это открывает перед Баку поле для маневра: он может параллельно участвовать в различных треках, не привязывая себя ни к одному из них, выбирая наиболее выгодную тактику в зависимости от обстановки. Пашинян же, напротив, оказался в условиях сужающегося пространства для маневра: сожжены мосты с Москвой, снижается доверие к Брюсселю, а внутри страны ему бросают вызов как левые, так и правые силы, отметила эксперт.

"Таким образом, встреча в Абу-Даби стала не просто дипломатическим эпизодом, а зеркалом текущей геополитической трансформации Южного Кавказа. Она не принесла прорывов, но показала готовность сторон продолжать поиск приемлемых формулировок, пусть и за пределами формальных рамок. Она также зафиксировала возрастающее значение арабских стран как посредников и подчеркнула, что будущее армяно-азербайджанского урегулирования теперь будет зависеть не от одного центра силы, а от сложного баланса интересов в многополярном пространстве", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева