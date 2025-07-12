В Армении значительно подорожал СПГ

В Армении за последнюю неделю сжиженный газ подорожал на 20-30 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сейчас литр топлива стоит 150-160 драмов (около 38-41 цент), тогда как еще неделю назад его можно было купить за 120 драмов.

Согласно информации, причиной подорожания стали проблемы с транзитом через Грузию. Так, свыше 100 цистерн с СПГ, направлявшихся в Армению, застряли в Грузии и не смогли пересечь границу. Это привело к скачку цен на армянских АЗС.