https://news.day.az/world/1767163.html В Армении значительно подорожал СПГ В Армении за последнюю неделю сжиженный газ подорожал на 20-30 процентов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сейчас литр топлива стоит 150-160 драмов (около 38-41 цент), тогда как еще неделю назад его можно было купить за 120 драмов. Согласно информации, причиной подорожания стали проблемы с транзитом через Грузию.
В Армении значительно подорожал СПГ
В Армении за последнюю неделю сжиженный газ подорожал на 20-30 процентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сейчас литр топлива стоит 150-160 драмов (около 38-41 цент), тогда как еще неделю назад его можно было купить за 120 драмов.
Согласно информации, причиной подорожания стали проблемы с транзитом через Грузию. Так, свыше 100 цистерн с СПГ, направлявшихся в Армению, застряли в Грузии и не смогли пересечь границу. Это привело к скачку цен на армянских АЗС.
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