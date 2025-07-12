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В доме Джорджа Клуни во Франции произошел пожар

На территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни на юге Франции произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV. Возгорание началось с расположенного на территории поместья парка солнечных батарей. Отмечается, что пожар охватил около 300 квадратных метров.