https://news.day.az/showbiz/1767135.html В доме Джорджа Клуни во Франции произошел пожар На территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни на юге Франции произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV. Возгорание началось с расположенного на территории поместья парка солнечных батарей. Отмечается, что пожар охватил около 300 квадратных метров.
В доме Джорджа Клуни во Франции произошел пожар
На территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни на юге Франции произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Возгорание началось с расположенного на территории поместья парка солнечных батарей. Отмечается, что пожар охватил около 300 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь.
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