https://news.day.az/officialchronicle/1767020.html Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение государственного бюджета Азербайджана на 2024 год Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год утверждено по доходам в размере 37 161 838,6 тыс. манатов, расходам - 37 713 661,1 тыс.
Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение государственного бюджета Азербайджана на 2024 год
Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год утверждено по доходам в размере 37 161 838,6 тыс. манатов, расходам - 37 713 661,1 тыс. манатов.
Исполненные доходы и расходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год следующие:
Кроме того, глава государства подписал указ о применении закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год".
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