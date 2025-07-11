Квартиру экс-президента Южной Кореи обыскали

Команда специального прокурора, ответственного за расследование дела вокруг смерти морского пехотинца в 2023 году, провела обыск в сеульской квартире бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает Day.Az со ссылкой на Yonhap.

По данным агентства, представители специального прокурора Ли Мён Хёна, ответственного за расследование дела вокруг смерти морского пехотинца Чхе Су Гына, изъяли мобильный телефон в ходе трехчасового обыска. В квартире была лишь жена Юн Сок Ёля.

Южнокорейский морской пехотинец Чхе Су Гын погиб летом 2023 года в ходе поисковой операции во время сезона дождей. Юн Сок Ёль подозревается во вмешательстве в расследование смерти военнослужащего: президенту якобы не понравилось, что следователи пришли к выводу об ответственности за инцидент высокопоставленных военных.

В начале июня новый президент Ли Чжэ Мён назначил трех прокуроров расследовать три дела: события военного положения, смерть морского пехотинца, подозрения в коррупции вокруг жены Юн Сок Ёля. 10 июля Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по ходатайству специального прокурора Чо Ын Сока, ответственного за расследование событий военного положения.