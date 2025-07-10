Большой шаг к миру: осторожный оптимизм по итогам встречи в Абу-Даби

Автор: Акпер Гасанов

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшая в Абу-Даби, уже обсуждается и еще долго будет обсуждаться как в отечественных и армянских, так и в российских, американских и европейских СМИ. Ведь уже произошло событие ценность и важность которого, как для Баку и Еревана так и для всего Южного Кавказа, сложно переоценить.

При этом показательно и то, что по итогам переговоров, которые длились более пяти часов в узком и расширенном формате, как Баку, так и Ереван выступили с удивительно схожими по тональности и содержанию заявлениями. Это редкий случай, когда официальные комментарии двух стран, долгое время находившихся в состоянии конфликта, практически совпадают в ключевых оценках прошедших переговоров - и это само по себе уже является важным дипломатическим сигналом.

Да, пресс-релизы МИД Азербайджана и Армении по итогам встречи в Абу-Даби очень совпадают не только по содержанию, но и по тону. В частности, в обоих документах признается, что именно двусторонние переговоры как наиболее эффективный формат для нормализации отношений между странами. И в связи с этим, несколько отойдя от анализа сегодняшней встречи, я хочу кое о чем напомнить.

Сразу после завершения 44-дневной войны Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто предложил руководству Армении начать переговоры о мирном соглашении. Говоря конкретнее, 12 ноября 2020 года глава нашего государства заявил: "Мы готовы к нормализации отношений с Арменией. Хотим закрыть страницу конфликта, начать новую эру сотрудничества".

Позже, 15 января 2021 года, Президент Азербайджана предложил Армении подписать мирный договор, в котором бы подтверждалось взаимное признание территориальной целостности. Кроме того, Азербайджан в 2021-2022 годах официально предложил 5 основополагающих принципов, на основе которых стороны могли бы заключить мирный договор: взаимное признание суверенитета, отказ от территориальных претензий, неприменение силы, демаркация границ, открытие транспортных коммуникаций.

Увы, но тогда мы увидели иное поведение со стороны официального Еревана. Армения продолжила оказывать политическую, финансовую и военную помощь карабахским сепаратистам. Что, в конечном итоге, вынудило Азербайджан провести однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, в результате чего были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность нашей страны.

Как видим, инициатива мирного договора и поствоенного урегулирования исходила от Азербайджана, а Армения, поначалу уклоняясь, впоследствии приняла эти условия. Вот и сейчас мы увидели, что Баку и Ереван подчеркивают прогресс в делимитации границы, указывают на необходимость продолжения работы госкомиссий, поддерживают укрепление мер доверия и благодарят президента ОАЭ за гостеприимство и организацию встречи.

Как видим, в заявлениях внешнеполитических ведомств нет ни намека на обвинения в адрес друг друга, нет двусмысленных формулировок - только сдержанный, дипломатический тон и единый посыл: есть движение, и оно позитивное. Подобная синхронизация риторики - это, безусловно, результат серьёзной предварительной дипломатической подготовки. Обе стороны осознают, что публичное единство в формулировках - это шаг к минимизации недопонимания и взаимных обвинений, которые часто срывали прогресс в прошлом.

Весь мир увидел, что Баку и Ереван, без внешних посредников демонстрируют, что могут говорить, слушать и договариваться напрямую. Это даёт надежду на то, что формат "Баку - Ереван" окончательно вытеснил все остальные форматы. Что, в свою очередь, доказывает правоту и обоснованность одного из прежних требований Азербайджана, касающееся согласия Армении на официальный отказ от услуг Минской группы ОБСЕ.

При этом то, что делимитация границ признана обеими сторонами как имеющая прогресс, - важнейший сигнал для региональных и международных наблюдателей. Это не просто технический процесс - это фундаментальная часть будущего мирного договора. Да, есть еще вопрос внесения Арменией изменений в Конституцию, в преамбуле которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Но, есть основания полагать, что и данный вопрос будет решен положительно. В целом же, если текущая тенденция продолжится, уже в ближайшие месяцы возможно согласование текста мирного договора, который превратит Южный Кавказ в регион мира, добрососедства и процветания