В Лерике реконструируется автодорога

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана начата реконструкция автомобильной дороги Хамармеша-Бибияни Лерикского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что проект охватывает два населенных пункта, в которых проживает более тысячи жителей.

Существующая дорога протяженностью 5,2 километра с гравийным покрытием создавала серьезные трудности для движения транспортных средств и пешеходов, особенно в осенне-зимний период.

В настоящее время дорога модернизируется в соответствии с 4-й и 5-й техническими категориями, а ее ширина увеличивается до 10 метров.

В рамках проекта продолжаются земляные работы, строительство дорожного полотна. Одновременно с этим обновляются трубы для обеспечения водоотвода и на необходимых участках прокладываются новые водопроводные трубы различных диаметров.

Кроме того, на первом километре проекта также предусмотрено строительство нового моста и подпорных стен на необходимых участках.

На завершающем этапе реконструкции планируется нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Все работы выполняются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил", по утвержденному графику работ и с высоким качеством.