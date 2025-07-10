Статистика преступлений в Азербайджане за последние 6 месяцев

10 июля в Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики состоялось заседание Коллегии, посвященное итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2025 года и предстоящим задачам.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, открывая заседание с вступительным словом, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов отметил, что в первом полугодии текущего года были достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью, профессионально обеспечены порядок и безопасность на массовых мероприятиях, в то же время, предстоит решить важные задачи, довел до сведения важность и их детального обсуждения, а также совершенствования деятельности, реализации дополнительных организационных мероприятий.

На заседании были заслушаны отчетный доклад и выступления по докладу.