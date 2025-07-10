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Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО

10 июля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.