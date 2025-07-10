https://news.day.az/officialchronicle/1766893.html Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО 10 июля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО
10 июля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали министр юстиции Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Авад ан-Нуайми и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре