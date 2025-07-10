Сахиба Гафарова в Боснии и Герцеговине

10 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Боснию и Герцеговину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

В международном аэропорту города Тузла спикера Милли Меджлиса встречали депутат парламента Боснии и Герцеговины Нихад Омерович и другие официальные лица.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в церемонии поминовения памяти жертв геноцида в Сребренице, возложит цветы к Мемориалу.