https://news.day.az/politics/1766894.html Сахиба Гафарова в Боснии и Герцеговине - ФОТО 10 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана. В международном аэропорту города Тузла спикера Милли Меджлиса встречали депутат парламента Боснии и Герцеговины Нихад Омерович и другие официальные лица.
Сахиба Гафарова в Боснии и Герцеговине - ФОТО
10 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Боснию и Герцеговину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.
В международном аэропорту города Тузла спикера Милли Меджлиса встречали депутат парламента Боснии и Герцеговины Нихад Омерович и другие официальные лица.
В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в церемонии поминовения памяти жертв геноцида в Сребренице, возложит цветы к Мемориалу.
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