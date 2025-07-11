Сербия приступает к разработке ядерной программы

Сербия начала подготовку к реализации национальной ядерной программы в мирных целях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович на встрече с представителями Института ядерных наук "Винча".

"Сербия внесением изменений в Закон об энергетике открыла возможность развития ядерной энергии в мирных целях, поскольку мы должны стратегически думать о будущем энергетической безопасности. Это невозможно без укрепления кадровой базы, в чем у нас есть хорошая основа, но мы хотим ее дополнительно усилить, и мы признали институт "Винча" как часть фундамента для создания ядерной программы в нашей стране. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики как учреждение, которое от имени правительства будет вести ядерную программу, работает над созданием специального сектора по ядерной энергии", - приводит слова министра газета Вечерне новости.

Директор института "Винча" Славко Димович отметил, что институт хочет с научной и образовательной точки зрения возглавить ядерную программу Сербии. "Наша амбиция - стать региональным образовательным центром в области мирного использования ядерной энергии. Также мы сформировали и экспертную комиссию при институте, которая объединит специалистов из института и за его пределами, из различных областей, связанных с ядерной энергетикой, которые будут поддержкой государству в будущем развитии мирного использования ядерной энергии", - подчеркнул он.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики добавила, что завершается подготовка предварительного технического исследования по мирному использованию ядерной энергии в Сербии, которое "является первым шагом в развитии ядерной программы" и покажет возможные рыночные и технологические варианты, после чего "будут приниматься дальнейшие решения".