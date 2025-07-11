Насильник Джеффри Эпштейн беседовал с журналистом Вулффом перед кончиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.

Стали известны последние слова Джеффри Эпштейна перед тем, как его обнаружили повешенным в тюремной камере в 2019 году. Журналист Майкл Вулфф утверждает, что Эпштейн поразил его одним словом за несколько часов до своей кончины. Эпштейн сказал ему, что он "все еще здесь болтается", после того как Вулфф спросил его, как у него дела. А к утру субботы Эпштейн был найден повешенным в своей камере в Центре содержания под стражей в Нью-Йорке.

Эпштейна арестовывали дважды, в последний раз в июле 2019 года. В августе того же года мужчину нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек - при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей. Позже в США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста.