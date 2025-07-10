Украина поблагодарила Азербайджан

Мы очень благодарны Азербайджанской Республике за возможность реабилитации детей и улучшения их здоровья.

Об этом заявил сегодня журналистам первый секретарь посольства Украины в Азербайджане Андрей Онищенко, сообщает Day.Az.

"Более 300 детей уже посетили Азербайджан. Дети чувствуют себя счастливыми. Это ключевой элемент стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном", - отметил он.