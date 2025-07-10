https://news.day.az/politics/1766888.html Украина поблагодарила Азербайджан Мы очень благодарны Азербайджанской Республике за возможность реабилитации детей и улучшения их здоровья. Об этом заявил сегодня журналистам первый секретарь посольства Украины в Азербайджане Андрей Онищенко, сообщает Day.Az. "Более 300 детей уже посетили Азербайджан. Дети чувствуют себя счастливыми.
Украина поблагодарила Азербайджан
Мы очень благодарны Азербайджанской Республике за возможность реабилитации детей и улучшения их здоровья.
Об этом заявил сегодня журналистам первый секретарь посольства Украины в Азербайджане Андрей Онищенко, сообщает Day.Az.
"Более 300 детей уже посетили Азербайджан. Дети чувствуют себя счастливыми. Это ключевой элемент стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном", - отметил он.
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