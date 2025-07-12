В Евросоюзе определили самые густонаселенные страны

По состоянию на 1 января 2025 года численность населения ЕС оценивалась в 450,4 миллиона человек, что на 1,07 миллиона больше, чем годом ранее.

Как передает Day.Az, такие данные опубликовал на своем сайте Евростат.

Отмечается, что четвертый год подряд численность населения ЕС растет после убыли, которая наблюдалась в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Позитивную динамику объясняют выросшими миграционными потоками. Всего же с 1960 года население ЕС выросло на 95,9 миллиона человек.

По состоянию на 1 января 2025 года, население стран ЕС варьировалось от 83,6 миллиона человек в Германии до 0,6 миллиона человек на Мальте. Самыми густонаселенными государствами оказались Германия (19 процентов), Франция (15 процентов) и Италия (13 процентов). На них приходится почти половина (47 процентов) от общей численности населения Европейского союза.

Больше всего с 1 января прошлого года по 1 января нынешнего года население сократилось в Латвии, Венгрии и Эстонии. Самые высокие темпы прироста показали Мальта, Ирландия и Люксембург.