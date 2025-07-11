Трамп допустил, что может обсудить пошлины с президентом Бразилии

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по теме таможенных пошлин.

Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом с военной базы Эндрюс (штат Техас) для ознакомления с ходом ликвидации последствий разрушительного наводнения.

"Возможно, в определенный момент я с ним (Лулой да Силвой) поговорю, но пока не собираюсь", - сказал он.