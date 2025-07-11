https://news.day.az/world/1767106.html Трамп допустил, что может обсудить пошлины с президентом Бразилии Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по теме таможенных пошлин.
Трамп допустил, что может обсудить пошлины с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по теме таможенных пошлин.
Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом с военной базы Эндрюс (штат Техас) для ознакомления с ходом ликвидации последствий разрушительного наводнения.
"Возможно, в определенный момент я с ним (Лулой да Силвой) поговорю, но пока не собираюсь", - сказал он.
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