https://news.day.az/society/1766937.html В Агдамском районе найдены человеческие кости В селе Гызыл Кянгерли Агдамского района Азербайджана в ходе восстановительных строительных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту обнаружения проводится расследование.
В Агдамском районе найдены человеческие кости
В селе Гызыл Кянгерли Агдамского района Азербайджана в ходе восстановительных строительных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По факту обнаружения проводится расследование.
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