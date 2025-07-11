https://news.day.az/society/1766937.html

В Агдамском районе найдены человеческие кости

В селе Гызыл Кянгерли Агдамского района Азербайджана в ходе восстановительных строительных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту обнаружения проводится расследование.