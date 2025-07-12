В Индии опубликовали отчет о крушении 12 июня

Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Air India, произошедшей 12 июня в Ахмедабаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В представленном документе сообщается, что работы на месте крушения, включая фото- и видеосъемку с помощью дронов, завершены, а обломки перевезены в безопасное место недалеко от аэропорта. "Оба двигателя были извлечены с места крушения и размещены в ангаре аэропорта", - говорится в отчете.

Согласно предварительным выводам, почти сразу после взлета выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 перешли из положения "работа" в положение "отключение". Через несколько секунд они снова были запущены.

Записи разговоров в кабине зафиксировали момент замешательства пилотов. Один из них спросил: "Почему вы отключили двигатели?". Другой пилот ответил: "Я этого не делал".

Расследование продолжается. Ожидается, что AAIB опубликует дальнейшие выводы в окончательном отчете. На этом этапе расследования бюро не выдало никаких рекомендаций по безопасности эксплуатации двигателей Boeing 787-8.