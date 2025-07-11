https://news.day.az/officialchronicle/1767002.html

В Азербайджане электронизируется выдаваемая производителям хлопка квитанция о приемке продукции

В Азербайджане электронизируется квитанция о приемке продукции, выдаваемая производителям хлопка. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в законе Азербайджанской Республики "О хлопководстве", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.