В Азербайджане электронизируется выдаваемая производителям хлопка квитанция о приемке продукции

В Азербайджане электронизируется квитанция о приемке продукции, выдаваемая производителям хлопка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в законе Азербайджанской Республики "О хлопководстве", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Документом электронизируется процесс подтверждения сдачи (приемки) хлопкового изделия, упраздняется "документ о приемке хлопка".