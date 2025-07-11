Страшное наводнение ударило по Львову

Во Львове за 12 часов выпало 115% месячной нормы осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Фокус, об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"10 июля ночью наблюдался чрезвычайный дождь. Количество осадков составило 110,2 мм за 12 часов. Это составляет 115% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, такое количество осадков наблюдается впервые за весь многолетний период наблюдений.

Из-за мощных дождей и выхода из берегов реки Зубра во Львове произошло подтопление. Местами вода достигала почти 3 метров - речь идет о нежилых зонах. Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов.

Жителей призвали перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили с подземных паркингов и потенциально опасных участков.

Напомним, в ночь на 10 июля во Львовской области из-за интенсивного ливня поднялся уровень воды в реке Зубра. Поток воды затопил улицы областного центра и ближайших населенных пунктов, заливая автомобили по крышу, переворачивая и снося. На восточных окраинах Львова залило несколько улиц. Также усложнился проезд по трассе Т1416, которая направляется из областного центра в город Меденичи. Укргидрометцентр предупредил о III уровне опасности.