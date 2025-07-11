На этих территориях временно ограничили газоснабжение

На территории Астаринского района в результате земляных работ, проводимых по прокладке кабеля, техникой интернет-компании Delta был поврежден газопровод диаметром 315 мм, питающийся от газораспределительной станции Арчиван.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лянкяранском региональном газоэксплуатационном управлении.

В результате было приостановлено газоснабжение населенных пунктов Рудакенар, Сюперибаг, Мечитмехелле, Гапчимехелле, Селекаран, а также улицы А.Мухтарова города Астара.

"Просим вас держать под контролем газовое оборудование и строго соблюдать правила безопасности", - подчеркивается в информации.