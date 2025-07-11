https://news.day.az/society/1767045.html На этих территориях временно ограничили газоснабжение На территории Астаринского района в результате земляных работ, проводимых по прокладке кабеля, техникой интернет-компании Delta был поврежден газопровод диаметром 315 мм, питающийся от газораспределительной станции Арчиван. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лянкяранском региональном газоэксплуатационном управлении.
На этих территориях временно ограничили газоснабжение
На территории Астаринского района в результате земляных работ, проводимых по прокладке кабеля, техникой интернет-компании Delta был поврежден газопровод диаметром 315 мм, питающийся от газораспределительной станции Арчиван.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лянкяранском региональном газоэксплуатационном управлении.
В результате было приостановлено газоснабжение населенных пунктов Рудакенар, Сюперибаг, Мечитмехелле, Гапчимехелле, Селекаран, а также улицы А.Мухтарова города Астара.
"Просим вас держать под контролем газовое оборудование и строго соблюдать правила безопасности", - подчеркивается в информации.
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