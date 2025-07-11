Британия столкнулась с "супермуравьями"

В Великобритании зафиксировали нашествие муравьев Tapinoma magnum, известных как "супермуравьи", чьи колонии достигают до 5 млн особей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Насекомые уже нанесли ущерб в ряде стран Европы. Ранее они провоцировали просадки тротуаров, перебои в электросетях и разрушения инфраструктуры в Германии, Франции и Швейцарии.

Муравьи Tapinoma magnum практически неотличимы внешне от обычных черных, но отличаются высокой агрессивностью и необычной социальной структурой. В отличие от большинства видов, где есть только одна матка, в колониях "супермуравьев" их может быть до тысячи. При встрече группы не конкурируют, а объединяются, образуя сверхколонии и быстро расширяя ареал.

Муравьи реагируют на малейшую угрозу, передвигаются в широких колоннах и при размножении способны заселять площади размером с десятки футбольных полей. Как сообщило издание, одна из крупных колоний насекомых в Швейцарии остановила строительство инфраструктурного проекта стоимостью £3 млрд.

По данным британских энтомологов, "супермуравьи" уже обнаружены в Уэст-Сассексе и на островах Силли.

"Инсектициды не помогают: муравьи распознают отраву и засыпают ее землей", - отмечают исследователи.

По мнению специалистов, изменение климата делает условия в северных регионах Европы более подходящими для обитания Tapinoma magnum, что повышает риск их проникновения в городскую среду.