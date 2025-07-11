Завершилась поездка международных путешественников в Лачин - ФОТО
Продолжается визит путешественников Most Traveled People (MTP) в Карабах и Восточный Зангезур.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня завершился визит путешественников в город Лачин.
Сначала гости ознакомились со съемочным павильоном творческой студии "Hoçazfilm".
Группу путешественников, в которую входят представители пятнадцати стран, возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили. Визит международных путешественников открывает большие возможности для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках "темного туризма", а также демонстрации масштабных работ по восстановлению и строительству.
Путешественники также посетили центр "Gilabi Ceramics" в Лачине, где ознакомились с изделиями ручной работы из глины, изготовленными местными жителями.
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