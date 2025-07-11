Завершилась поездка международных путешественников в Лачин

Продолжается визит путешественников Most Traveled People (MTP) в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня завершился визит путешественников в город Лачин.

Сначала гости ознакомились со съемочным павильоном творческой студии "Hoçazfilm".

Группу путешественников, в которую входят представители пятнадцати стран, возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили. Визит международных путешественников открывает большие возможности для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках "темного туризма", а также демонстрации масштабных работ по восстановлению и строительству.

Путешественники также посетили центр "Gilabi Ceramics" в Лачине, где ознакомились с изделиями ручной работы из глины, изготовленными местными жителями.