В Дубае запускают ресторан с ИИ-шеф-поваром

Ресторан WOOHOO, позиционирующий себя как "ресторан будущего", откроется в сентябре в центре Дубая, в двух шагах от самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифа.

Как сообщает Day.Az, По задумке авторов, блюда в ресторане физически будут готовить повара, но все остальное - от создания меню до определения наиболее подходящего стиля подачи - отдано в разработку языковой модели Chef Aiman. Она изучила тысячи рецептов и огромное количество научных исследований в области гастрономии и молекулярного состава продуктов, утверждают создатели WOOHOO, пишет Reuters.

Название Aiman - это сочетание слов "AI" (искусственный интеллект) и "man" (человек).

Модель анализирует вкусы, текстуру, кислотность и другие параметры продуктов, чтобы предложить нестандартные и яркие сочетания ингредиентов. Все блюда затем проходят дегустацию и корректировку с участием профессиональных поваров под руководством известного дубайского шефа Рейфа Османа, отмечает Reuters.

Создатели проекта подчеркивают, что их ключевая цель заключается не в замене поваров, а в расширении их возможностей. "Человеческую кулинарию никто не отменяет, но мы верим, что Aiman сможет обогатить идеи и творческий подход", - говорит генеральный директор компании Gastronaut Ойтун Чакыр, работающей в сфере гостеприимства. По его словам, Chef Aiman также способен разрабатывать рецепты с использованием продуктов, которые обычно выбрасываются, - например, мясных обрезков и жира. В перспективе это поможет снизить пищевые отходы и повысить устойчивость кухни.

Основатели WOOHOO полагают, что в долгосрочной перспективе Aiman может быть лицензирован ресторанами по всему миру, что позволит сократить кухонные отходы и повысить устойчивость.