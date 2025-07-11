https://news.day.az/world/1767003.html Белый дом опубликовал постер с Трампом в необычном образе - ФОТО Официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X (бывш. Twitter) 11 июля опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе супергероя Супермена. На иллюстрации американский лидер взмывает вверх в знаменитом плаще Супермена. "Символ надежды. Истина. Справедливость. Американский путь.
Белый дом опубликовал постер с Трампом в необычном образе - ФОТО
Официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X.11 июля опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе супергероя Супермена, передает Day.Az.
На иллюстрации американский лидер взмывает вверх в знаменитом плаще Супермена.
"Символ надежды. Истина. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп", - написано в посте Белого дома.
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