Белый дом опубликовал постер с Трампом в необычном образе

Официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X.11 июля опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе супергероя Супермена, передает Day.Az.

На иллюстрации американский лидер взмывает вверх в знаменитом плаще Супермена.

"Символ надежды. Истина. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп", - написано в посте Белого дома.