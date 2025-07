Азербайджан и Китай усиливают железнодорожное партнёрство

Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и китайской компанией Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. (порт Сиань) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

В соответствии с документом, подписанным в рамках рабочей поездки делегации АЖД в Китай, в порту Сиань назначен представитель АЖД и открыт контейнерный участок.

Документ предусматривает определение новых направлений сотрудничества в области железнодорожного транспорта и транзита, а также реализацию цифровых проектов.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов на встрече с мэром города Е Ню Пином и представителями порта Сиань отметил, что расширение сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере транзитных перевозок и развития Среднего коридора стало насущной необходимостью. Он подчеркнул, что визит Президента Ильхама Алиева в Китай в апреле этого года и подписанный в ходе визита совместный документ о развитии всесторонних стратегических связей внесли важный вклад в совместную деятельность в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Он также напомнил о встречах между руководством АЖД и порта Сиань, состоявшихся в последнее время, отметив, что переговоры уже дали конкретные результаты и начата реализация совместных инициатив.

Ровшан Рустамов охарактеризовал подписание Меморандума о взаимопонимании, назначение представителя АЖД в порту Сиань, открытие контейнерного участка с ежегодной пропускной способностью 20 тысяч TEU, а также предоставление представителям АЖД доступа к операционной системе порта Сиань для оперативного обмена информацией как важный шаг для расширения возможностей Среднего коридора и увеличения грузопотока по этому маршруту.

Глава АЖД также подробно проинформировал китайских партнеров о Бакинском международном морском порту. Было отмечено, что этот порт, играющий важную роль в обеспечении грузопотока между Азией и Европой, недавно был официально интегрирован в структуру АЖД. Этот шаг позволит более эффективно координировать портовые и железнодорожные операции и предоставлять комплексные, оптимизированные логистические услуги.

Генеральный директор компании Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Юань Сяоцзюнь выразил поддержку назначению представителя АЖД в порту Сиань и созданию контейнерного участка. Он отметил, что эти шаги будут способствовать укреплению сотрудничества, оперативному обсуждению и принятию соответствующих решений для более быстрой и эффективной организации грузоперевозок.

Также АЖД и компания Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. подтвердили направления совместной деятельности по организации контейнерных поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, повышению пропускной способности железных дорог, портов и перевозок через Каспийское море по Среднему коридору, расширению возможностей выхода в Турцию и Европу через железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, привлечению дополнительного грузопотока с помощью разработки графиков движения на основе данных.

Стороны также договорились о совместной работе по созданию системы отслеживания грузов в режиме реального времени и электронного обмена данными для расширения сотрудничества в области цифровизации.

Подписанный документ расширит международные связи АЖД, в частности сотрудничество с портом Сиань, способствуя укреплению азербайджано-китайского партнерства в железнодорожной сфере и повышению эффективности перевозок по Среднему коридору.

Отметим, что в марте 2024 года из порта Сиань по маршруту Среднего коридора был отправлен первый контейнерный блок-поезд. Он преодолел расстояние до Баку за 11 дней. В ноябре прошлого года из Азербайджана в порт Сиань был отправлен первый экспортный блок-поезд, состоящий из 62 контейнеров по 40 футов. В настоящее время из Баку в Сиань ежемесячно отправляются два блок-поезда. В результате этого местные предприниматели получили возможность напрямую выводить свои грузы на китайский рынок.