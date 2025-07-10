В Армении задержали военного полицейского-взяточника

В Армении был задержан сотрудник военной полиции по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.

В комитете также отметили, что в суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.

Согласно информации СМИ, задержанный занимает должность заместителя начальника столичного управления военной полиции Министерства обороны Армении. Его обвиняют в попытке помочь призывнику уклониться от прохождения военной службы.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Службы национальной безопасности и Следственного комитета Армении с утра проводят обыски в доме оппозиционного депутата, члена фракции "Армения" Гегама Манукяна.