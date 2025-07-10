https://news.day.az/world/1766735.html В доме оппозиционного армянского депутата проводятся обыски Сотрудники Службы национальной безопасности и Следственного комитета Армении с утра проводят обыски в доме оппозиционного депутата, члена фракции "Армения" Гегама Манукяна. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. "В настоящее время в доме парламентария проводится обыск", - отмечается в СМИ.
В доме оппозиционного армянского депутата проводятся обыски
Сотрудники Службы национальной безопасности и Следственного комитета Армении с утра проводят обыски в доме оппозиционного депутата, члена фракции "Армения" Гегама Манукяна.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
"В настоящее время в доме парламентария проводится обыск", - отмечается в СМИ.
Ранее мы сообщали, что депутат от фракции "Армения" Артур Саркисян был арестован.
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