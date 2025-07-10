В доме оппозиционного армянского депутата проводятся обыски

Сотрудники Службы национальной безопасности и Следственного комитета Армении с утра проводят обыски в доме оппозиционного депутата, члена фракции "Армения" Гегама Манукяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

"В настоящее время в доме парламентария проводится обыск", - отмечается в СМИ.

Ранее мы сообщали, что депутат от фракции "Армения" Артур Саркисян был арестован.