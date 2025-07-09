https://news.day.az/world/1766684.html Армянского депутата арестовали Депутат от фракции "Армения" Артур Саркисян арестован. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение принял судья суда общей юрисдикции города Еревана Артак Карапетян.
Армянского депутата арестовали
Депутат от фракции "Армения" Артур Саркисян арестован.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение принял судья суда общей юрисдикции города Еревана Артак Карапетян.
Ранее парламент удовлетворил ходатайство о лишении неприкосновенности депутата парламента Артура Саркисяна за содействие движению "Священная борьба" и разрешил действия, связанные с лишением его свободы.
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