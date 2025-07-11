https://news.day.az/society/1767044.html Мопед врезался в легковушку в Баку - ВИДЕО На улице Узеира Гаджибейли в Насиминском районе Баку мопед врезался в легковой автомобиль. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Представляем вашему вниманию видео аварии:
Мопед врезался в легковушку в Баку - ВИДЕО
На улице Узеира Гаджибейли в Насиминском районе Баку мопед врезался в легковой автомобиль.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Представляем вашему вниманию видео аварии:
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