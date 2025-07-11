Мопед врезался в легковушку в Баку

На улице Узеира Гаджибейли в Насиминском районе Баку мопед врезался в легковой автомобиль. 

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Представляем вашему вниманию видео аварии: