https://news.day.az/economy/1767012.html Известная продовольственная компания уходит с азербайджанского рынка ООО Danone объявило о своей ликвидации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана. Согласно информации, кредиторы могут подать свои требования в течение двух месяцев по адресу: г.Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 37.
Известная продовольственная компания уходит с азербайджанского рынка
ООО Danone объявило о своей ликвидации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации, кредиторы могут подать свои требования в течение двух месяцев по адресу: г.Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 37.
ООО Danone основано в 2006 году. Уставный капитал компании составляет 390 000 манатов, она занималась импортом в Азербайджан продукции известных брендов в молочной отрасли.
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