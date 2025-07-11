Известная продовольственная компания уходит с азербайджанского рынка

ООО Danone объявило о своей ликвидации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, кредиторы могут подать свои требования в течение двух месяцев по адресу: г.Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 37.

ООО Danone основано в 2006 году. Уставный капитал компании составляет 390 000 манатов, она занималась импортом в Азербайджан продукции известных брендов в молочной отрасли.