Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии

11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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