https://news.day.az/officialchronicle/1766972.html Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии - ФОТО 11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии - ФОТО
11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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