Курс биткоина обновил исторический максимум
Курс биткоина 11 июля в 09:40 по бакинскому времени впервые превысил отметку $118 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
В 10:05 цена биткоина достигла в моменте $118 438 на американской криптобирже Coinbase в паре с долларом. При этом на крупнейшей по торговым объемам криптобирже Binance в паре со стейблкоином USDT курс доходил до $118 404.
По данным агентства, рост биткоина сопровождается высоким институциональным спросом. В американские биржевые биткоин-фонды (exhchange traded funds, ETF) в течение нескольких дней чистый приток капитала до $1 млрд в день.
Предыдущий исторический максимум был достигнут ночью 11 июля.
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