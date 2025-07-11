Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина 11 июля в 09:40 по бакинскому времени впервые превысил отметку $118 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

В 10:05 цена биткоина достигла в моменте $118 438 на американской криптобирже Coinbase в паре с долларом. При этом на крупнейшей по торговым объемам криптобирже Binance в паре со стейблкоином USDT курс доходил до $118 404.

По данным агентства, рост биткоина сопровождается высоким институциональным спросом. В американские биржевые биткоин-фонды (exhchange traded funds, ETF) в течение нескольких дней чистый приток капитала до $1 млрд в день.

Предыдущий исторический максимум был достигнут ночью 11 июля.