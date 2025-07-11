Законопроект об инновационной деятельности находится на рассмотрении правительства

Законопроект "Об инновационной деятельности", направленный на создание необходимой экосистемы для быстрого формирования и освоения инноваций, а также на повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет внедрения решений нового поколения, подготовлен и в настоящее время рассматривается правительством.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии под названием "Форум Индустрии 4.0 - Промышленность будущего: Технологии и человеческий капитал" в Баку.

По словам министра, для более системной и устойчивой оценки этих инициатив в Азербайджане была разработана Стратегия развития цифровой экономики. Эта стратегия, учитывая глобальные технологические тренды и динамику развития Азербайджана, направлена на технологическую трансформацию экономики путем создания синергии между бизнесом, государством и обществом.

"Мир уже вступил в эпоху четвертой промышленной революции. Искусственный интеллект, большие данные, робототехника, интернет вещей и облачные технологии - это не просто технические новшества, а факторы, полностью меняющие модель экономического роста. Эти вызовы актуальны и для нашей страны. Шаги, предпринятые в последние годы в этом направлении - создание промышленных и технологических парков, определение цифровой экономики как одного из приоритетных направлений в социально-экономической стратегии страны, открытие Центра индустрии 4.0 в Азербайджане и инициативы по цифровизации - являются частью этой трансформации", - сказал Микаил Джаббаров.