Франция пробила очередое дно

7 июля Национальный институт статистики Франции (Insee) опубликовал новый ежегодный доклад, согласно которому "в 2023 году доля населения Франции, живущего за чертой бедности, выросла по сравнению с 2022 годом почти на 650 тыс. человек и достигла 15,4%, что является самым высоким показателем с 1996 года, когда начали вести эту статистику".

Как передает Day.Az со ссылкой на Le Monde, за чертой бедности оказались 9,8 миллиона французов, а порог бедности был установлен на уровне 1288 евро в месяц на человека, что составляет 60% от медианного дохода. Особенно заметно увеличение бедности среди неполных семей: 34,3% семей оказались за чертой бедности в 2023 году.

Половина людей, находящихся за чертой бедности, живут менее чем на 1041 евро в месяц.

Категории, наиболее затронутые самым высоким уровнем бедности, - это безработные (36,1%), семьи с одним родителем (34,3%), одинокие люди (20,3%) и самозанятые (19,2%).

В то же время уровень жизни 10% самых богатых граждан вырос на 2,1%.

"Некоторые меры, принятые правительством в последние годы, не улучшили ситуацию, например, реформа страхования по безработице 2021 года, которая ужесточила правила выплаты компенсаций, что также затронуло наиболее уязвимые слои населения", - пишет газета Midi LIbre (Монпелье).