https://news.day.az/society/1766838.html Началась поездка международных путешественников в Агдам - ФОТО Началась поездка международных путешественников в Агдам. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала они посетили Аллею шехидов. Новость обновляется
Началась поездка международных путешественников в Агдам - ФОТО
Началась поездка международных путешественников в Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала они посетили Аллею шехидов.
Новость обновляется
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