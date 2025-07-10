Лидеры Азербайджана и Армении обсудили различные аспекты повестки по нормализации отношений

10 июля 2025 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения, на которой обсуждались различные аспекты азербайджано-армянской межгосударственной повестки нормализации.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам встречи.

"Двусторонние переговоры были подтверждены как наиболее эффективный формат для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе было решено продолжить такой диалог, ориентированный на результат.

Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении.

Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами.

Президент Азербайджанской Республики и премьер-министр Республики Армения поблагодарили Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за искреннее гостеприимство и организацию двусторонней встречи", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.