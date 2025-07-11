https://news.day.az/world/1766923.html Вашингтон устанавливает новые тарифы на канадский импорт Соединённые Штаты объявили о введении 35-процентной таможенной пошлины на товары, импортируемые из Канады, начиная с 1 августа. Как сообщает Day.Az, соответствующий документ был опубликован в аккаунте Дональда Трампа в сети Truth Social.
Вашингтон устанавливает новые тарифы на канадский импорт
Соединённые Штаты объявили о введении 35-процентной таможенной пошлины на товары, импортируемые из Канады, начиная с 1 августа.
Как сообщает Day.Az, соответствующий документ был опубликован в аккаунте Дональда Трампа в сети Truth Social.
"С 1 сентября канадские товары, ввозимые в США, будут облагаться таможенной пошлиной в размере 35%", - говорится в письме.
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