https://news.day.az/society/1766909.html ДТП в Физули: пострадал сотрудник ANAMA - ВИДЕО В Физули произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали два человека. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", автомобиль марки "ВАЗ-2106" под управлением Балашова Фамиля упал в оросительный канал на обочине дороги.
ДТП в Физули: пострадал сотрудник ANAMA - ВИДЕО
В Физули произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", автомобиль марки "ВАЗ-2106" под управлением Балашова Фамиля упал в оросительный канал на обочине дороги.
В результате ДТП, водитель Ф.Балашов, являющийся сотрудником Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), и пассажир автомобиля Айсель Сафарова получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу.
На место происшествия были привлечены спасатели Физулинской районной пожарной части МЧС.
По факту ведется расследование.
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