ДТП в Физули: пострадал сотрудник ANAMA

В Физули произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", автомобиль марки "ВАЗ-2106" под управлением Балашова Фамиля упал в оросительный канал на обочине дороги.

В результате ДТП, водитель Ф.Балашов, являющийся сотрудником Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), и пассажир автомобиля Айсель Сафарова получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу.

На место происшествия были привлечены спасатели Физулинской районной пожарной части МЧС.

По факту ведется расследование.