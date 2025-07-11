Музей антиквариата Гала возобновил работу

Сохраняющий ценное историческое наследие Азербайджана Музей антиквариата в поселке Гала долгое время находился в аварийном состоянии. На днях музей вновь открыл свои двери для посетителей после реставрационных работ, проведенных здесь Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в управлении сообщили, что в настоящее время в музее экспонируется более 800 уникальных экспонатов.

Созданный в 2011 году музей представляет широкой общественности богатые образцы декоративно-прикладного искусства азербайджанского народа и древние предметы быта.