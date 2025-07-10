«Nar» присоединился к мероприятию AHK Азербайджан в качестве официального телеком-партнёра

"Nar" принял участие в традиционном летнем мероприятии Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Азербайджан) в качестве официального телекоммуникационного партнёра. В мероприятии приняли участие представители местного и международного бизнеса, а также государственных структур, представляющие различные сферы деятельности.

Выступая на мероприятии, директор департамента продаж "Nar" Эльнур Рзазаде выразил удовлетворение сотрудничеством с AHK Азербайджан и отметил: "Бурное развитие технологий формирует новые подходы в бизнесе. Как Nar, мы предлагаем гибкие решения, соответствующие этим изменениям, и предоставляем доступные и выгодные услуги, отвечающие потребностям наших клиентов".

В рамках мероприятия "Nar" представил свои телекоммуникационные решения, разработанные для представителей малого и среднего бизнеса, предоставив информацию о выгодных и устойчивых услугах.

Отметим, что AHK Азербайджан с 2012 года является официальным представителем германской экономики в Азербайджане. Объединяя более 200 компаний-членов, организация реализует важные проекты, направленные на развитие бизнес-среды в стране. Партнёрство "Nar" с AHK Азербайджан является одним из успешных примеров такого сотрудничества.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.