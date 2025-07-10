Еще 30 детей из Украины привезены в Азербайджан для реабилитации

Продолжается работа по доставке в Азербайджан детей, пострадавших от войны в Украине, и их привлечению к реабилитационным услугам.

Как передает Day.Az, по инициативе Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, в страну были доставлены еще 30 украинских детей для прохождения социально-психологической реабилитации.

В Баку для детей будут организованы индивидуальные консультации с профессиональным психологом. Кроме того, у них будет возможность познакомиться с Ичери Шехер, Девичьей башней, Дворцовым комплексом Ширваншахов, Приморским бульваром, храмом Атешгях, природным памятником Янардаг и интересно провести там время.

В ближайшие дни также запланировано проведение для них групповой терапии, занятий по медитации и йоге, психосоциальных тренингов, уроков национальных танцев, мастер-классов по национальной кухне и других практических занятий как в Баку, так и в регионах страны. Детей также познакомят с достопримечательностями городов Габала и Шеки.

В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации будет оказана поддержка в стабилизации эмоционального состояния детей и содействие их интеграции в общество.

Отметим, что до настоящего времени более 230 украинских детей были доставлены в нашу страну и обеспечены социально-психологической реабилитацией.