В Национальном музее искусств прошёл вечер кино и реставрационного искусства

В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ художественного фильма Ильгара Сафата "Ичеришехер", ране с успехом представленного на международных кинофестивалях, сообщает Day.Az.

Перед показом была организована экскурсия на выставку "Реставрация: почитание прошлого, наследие для будущего", посвящённую 65-летию заслуженного художника, высококвалифицированного реставратора, заведующего научно-реставрационным отделом музея Натигу Сафарову. В ходе экскурсии гости подробно ознакомились с отреставрированными экспонатами музея, процессом их восстановления, а также творческим путём Натига Сафарова. Это позволило посетителям получить глубокое представление не только о богатейшем фонде музея, но и о тонкостях искусства реставрации.

Затем состоялся показ художественного фильма Ильгара Сафата "Ичеришехер", после которого автор рассказал о процессе создания картины, о подходе к теме, поделился личным опытом, ответил на многочисленные вопросы аудитории. Мероприятие, прошедшее в тёплой и дружеской атмосфере, оставило у участников глубокие впечатления как от кинематографа, так и от искусства в целом.

Картина снята в 2106 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В фильме, снятом в жанре психологической драмы и повествующем о любви молодой девушки к ветерану Карабахской войны, снимались - Тахмина Рафаэлла, Эльмира Шабанова, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки. Действие картины происходит на узких улочках старого города - Ичеришехер, где легко заблудиться... Здесь под давлением обстоятельств герои ищут выход из лабиринта собственных чувств и душевных переживаний.