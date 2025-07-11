Москва срывается на молоке и персиках

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о действиях Россельхознадзора.

Day.Az представляет публикацию:

И пошла, в общем, тяжелая артиллерия. Москва врубила Россельхознадзор - кого же еще?

Ведомство крайне неожиданно завернуло партию персиков и нектаринов из Азербайджана. Естественно, в них что-то там нашли. Что именно придумали в документах, даже неважно.

Накануне, кстати, та же Москва пыталась зафорсить новость о том, как азербайджанские производители молока не допускают российских экспертов для проверки своей продукции. Выглядело, будто прям санкция. На деле - наши предприятия просто со своей стороны отказались экспортировать в РФ, потому и не пустили.

Все это особенно смешно на фоне того, как у РФ осталось и так немного каналов официальных поставок любой продукции из-за рубежа.

"Находите" - ну молодцы, ищите дальше. Схема с "Боржоми" и грузинским вином из 2008 года с Баку не сработает, не на тех напали.

Своим же потребителям свинью подкладываете. Зато "ответили жестко", ага.

Автор карикатуры - HSF